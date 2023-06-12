"Главный герой политики Италии и Европы". Соболезнования в связи со смертью Берлускони

Основатель и бессменный лидер партии "Вперед, Италия", трижды возглавлявший правительство, умер в возрасте 86 лет

12 июня 2023 года стало известно о смерти основателя и бессменного лидера партии "Вперед, Италия", трижды возглавлявшего правительство, Сильвио Берлускони. Ему было 86 лет.

Соболезнования и воспоминания о политике — в материале ТАСС.

"Главный герой политики Италии и Европы"

Глава Европарламента Роберта Метсола написала в Twitter, что Берлускони был главным героем политики Италии и Европы на протяжении поколений, он не будет забыт.

"Сильвио Берлускони - борец, который возглавлял правоцентристов и был главным героем политики в Италии и Европе на протяжении поколений. Отец, предприниматель, депутат Европарламента, премьер-министр, сенатор. Он оставил свой след и не будет забыт", - написала она.

Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер от имени правительства Германии вырзил соболезнования народу Италии в связи со смертью Берлускони. "Мы сегодня узнали о смерти бывшего премьер-министра Италии Берлускони. Мы выражаем соболезнования итальянскому народу и итальянскому правительству", - сказал он.

Оказал большое влияние на жизнь Италии

Бывший премьер-министр Италии Романо Проди, главный исторический соперник Берлускони, признал его вклад в жизнь страны.

"Я разделяю глубокие соболезнования по поводу ухода Сильвио Берлускони. Я запомню его как политического лидера, который за свою долгую и интенсивную историю государственной деятельности оказал большое влияние на жизнь нашей страны, повлиял не только на государственные институты, но и на жизнь всех граждан", - приводит в понедельник его слова агентство ANSA. "В нашем длительном политическом противостоянии мы представляли разные и противоположные миры, но наше соперничество никогда перешло в чувство вражды на личном уровне, мы сохраняли взаимное уважение. Я всегда ценил его поддержку проевропейского дела", - добавил он.

Берлускони и Проди были несколько раз соперниками на выборах. Так, в 2006 году после "пятилетки" Берлускони на посту премьера на выборах победил Проди с левоцентристским блоком. В уже через два года - в 2008 году к власти пришел вновь Берлускони во главе правоцентристского альянса.

"Никогда не боялся отстаивать свои убеждения"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила соболезнования в связи со смертью Берлускони. "Сильвио Берлускони был прежде всего борцом. Он был человеком, который никогда не боялся отстаивать свои убеждения, и именно эти мужество и решительность сделали его одним из самых влиятельных людей в истории Италии, позволили ему совершить настоящий прорыв в мире политики, коммуникации и бизнеса", - сказала она в видеообращении, которое опубликовала пресс-служба правительства.

Соболезнования в связи со смертью Берлускони выразили многие политические и общественные деятели. Бывший премьер Италии Маттео Ренци подчеркнул, что влияние Берлускони "на политическую, а также экономическую, спортивную и телевизионную жизнь" Италии было беспрецедентным. "Сильвио Берлускони был предпринимателем и политиком, который в любой сфере своей деятельности внес вклад в написание важных страниц нашей истории", - отметил в своих социальных сетях бывший премьер-министр Италии, лидер находящегося в оппозиции Движения "5 звезд" Джузеппе Конте.

Партия Берлускони "Вперед, Италия" входит в правящую правоцентристскую коалицию, поддерживающую правительство Мелони. Она была министром по делам молодежи в последнем правительстве Берлускони. Вице-премьер и глава МИД, вице-председатель партии Антонио Таяни может досрочно вернуться из Вашингтона, где в понедельник должен начать свой официальный визит.

Итальянский футбольный клуб "Милан" глубоко опечален смертью Берлускони, который ранее был владельцем команды, сообщила пресс-служба "Милана". Соболезнования также выразила итальянская "Монца", владельцем которой он был с сентября 2018 года.