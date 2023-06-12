Путин направил приветствие участникам Всероссийского патриотического форума

Как отметил президент, патриотическая деятельность особенно важна во времена серьезных вызовов

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского патриотического форума, подчеркнув важность и востребованность патриотической деятельности. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Отрадно, что ваш форум становится традиционным и вновь объединяет как в очном, так и в онлайн-форматах руководителей патриотических центров, участников и ветеранов специальной военной операции, представителей общественных, образовательных, волонтерских организаций из всех регионов страны. В ходе форума вы сможете обменяться накопленным опытом, обсудить широкий круг актуальных проблем, побывать на масштабных выставочных, интерактивных мероприятиях в Парке Победы", - отметил президент.

Глава государства уверен, что при столкновении с серьезными вызовами патриотическая деятельность в высшей степени важна и востребована. "Вы многое делаете для воспитания подрастающего поколения на незыблемых нравственных ценностях, идеалах патриотизма и гражданственности, направляете свои усилия на сбережение нашей исторической памяти, богатейшего культурного, духовного наследия, укрепляете свои ряды, вовлекая в работу энергичных, неравнодушных людей, чувствующих личную сопричастность к будущему Отечества", - отметил Путин.

Президент страны также пожелал успехов и всего самого доброго участникам, организаторам и гостям форума.