Голикова сообщила, что студотряды будут помогать восстанавливать инфраструктуру Мариуполя

В 2023 году к студотрядам присоединятся более 200 тыс. человек, уточнила вице-премьер

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российские студенческие отряды (РСО) этим летом будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Мариуполя, всего в этом году к студотрядам присоединятся более 200 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Немаловажно, что сегодня вы участвуете в развитии молодежи в новых регионах нашей страны - более 1 тыс. молодых людей будет трудоустроено и получит возможность стать частью большой команды. Благодаря вам уже восстановлен мемориальный комплекс "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике, а этим летом будет восстанавливаться инфраструктура города Мариуполя. Вместе с этим медицинские отряды уже на протяжении года участвуют в гуманитарных миссиях РСО и вносят большой вклад, работая в сфере здравоохранения в Луганской Народной Республике", - сказала Голикова в видеоприветствии к открытию 64-го трудового семестра российских студенческих отрядов.

Вице-премьер также отметила важность работы студенческих отрядов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса "в это непростое, ответственное, историческое время". Голикова также добавила, что более 7 тыс. проводников пассажирских вагонов РСО помогают снимать пиковую нагрузку на железнодорожный транспорт. Еще более 2,5 тыс. стройотрядовцев отправятся на "БАМ" для работы на объектах Восточного полигона железных дорог.

"В этом году более 35 тыс. студентов по всей стране бесплатно освоят программы профессионального обучения по рабочим специальностям. Благодаря освоению таких программ ребята будут работать на объектах Росатома, Газпрома, РЖД и многих других крупных компаний страны, и смогут повысить свои профессиональные навыки и увеличить заработок", - сказала она. Кроме того, в этом году более 100 тыс. участников движения по всей России совершили добрые дела в рамках акции "Снежный десант РСО".

По словам Голиковой, всего в этом году частью РСО станут более 200 тыс. студентов из 81 региона страны.

"Участники Российских студенческих отрядов - это лидеры и будущие профессионалы своего дела, которые строят страну своими руками. Потрясающий масштаб, стремление к большим целям и энергия созидания - вот то, что отличает вас от других. Это лето откроет перед вами новые возможности. Уверена, что вы справитесь со всеми задачами, которые вам предстоит выполнить, и продолжите славную историю движения", - заключила вице-премьер.