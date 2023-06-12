Путин отметил способность Шахназарова спокойно излагать позицию по острым политвопросам

Как заявил президент, к словам режиссера прислушиваются миллионы людей

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Режиссер Карен Шахназаров, будучи человеком внутренней убежденности, занимает честную гражданскую позицию, спокойно и аргументированно излагая свое мнение о внутренней и внешней политике РФ. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, выступая на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России.

"Государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен кинорежиссер, генеральный директор "Мосфильма" Карен Георгиевич Шахназаров. <...> Человек внутренней силы и убежденности, он занимает активную, честную, четкую гражданскую позицию. Спокойно, честно, аргументированно излагает свою точку зрения по острым вопросам внутренней и внешней политики нашей страны", - сказал Путин. Глава государства отметил, что к словам Шахназарова прислушиваются миллионы людей.

Путин подчеркнул, что многие ленты режиссера не только вошли в золотой фонд отечественного кино, но и сейчас воспринимаются как актуальные и современные, призывают думать, размышлять об отношениях людей, об истинных и мнимых ценностях, подкупают своей искренностью, добротой, мудростью. Президент также отметил, что Шахназаров продолжает работать как режиссер и снимать фильмы, которые неизменно привлекают общественный интерес. При этом он уже 25 лет возглавляет киноконцерн "Мосфильм", где под его руководством прошла масштабная модернизация, что вывело киностудию на мировой уровень и дало ей огромные технические возможности.

Президент заметил, что поражается работоспособности режиссера, богатству его творческих замыслов, способности видеть и акцентировать самые важные смыслы современности.

"Многогранная деятельность Карена Георгиевича - это колоссальный вклад в приумножение отечественных традиций просветительства и гуманизма", - заключил глава государства.