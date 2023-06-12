Вице-спикер Госдумы от ЛДПР предложил ввести карту для бесплатных турпоездок по РФ

По мнению Бориса Чернышова, ежегодный лимит средств на карте мог бы составлять около 30 тыс. рублей

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов обратился в Минэкономразвития с предложением ввести по аналогии с Пушкинской картой карту "Прекрасная Россия" для молодых людей от 18 до 22 лет, которая позволит им бесплатно совершать туристические поездки по России. О своей инициативе сам Чернышов сообщил ТАСС в понедельник.

"В День России скажу очевидное: наша страна - самая прекрасная в мире. И все мы - счастливые люди, потому что можем видеть красоту нашей Родины, узнавать ее историю, общаться с людьми в разных уголках нашей огромной страны, - сказал он. - У каждого молодого гражданина России, независимо от уровня достатка, должна быть возможность путешествовать по стране, чтобы узнать и полюбить ее".

В связи с этим депутат предложил "создать аналог Пушкинской карты - карту "Прекрасная Россия", которая поможет молодым людям от 18 до 22 лет бесплатно совершать туристические поездки по России, за пределы своего региона". По карте можно будет оплачивать экскурсии, круизы и туры, билеты класса "эконом" на поезд, автобус или самолет, услуги кемпингов, турбаз, гостиниц и хостелов из числа партнеров программы. "Обратился с этой инициативой в Минэкономразвития", - добавил вице-спикер.

"Предполагаю, что оптимальный ежегодный лимит средств на карте - около 30 тыс. рублей. Важно, чтобы в отличие от Пушкинской карты, неиспользованные в течение года средства не "сгорали" и их можно было потратить в следующем году. Это даст молодым людям выбор: совершать туристические поездки регулярно или накопить деньги на карте и осуществить заветную мечту: например, заглянуть в кратер вулкана на Камчатке или достичь Северного полюса на ледоколе", - резюмировал Чернышов.