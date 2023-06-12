В Мариуполе в честь Дня России прошел танцевальный флешмоб с участием 150 детей

Дети исполнили танец под песню музыканта Шамана "Я русский"

МАРИУПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Порядка 150 детей провели флешмоб в честь Дня России и исполнили поздравительный танец на центральной площади Мариуполя в ДНР, передает корреспондент ТАСС.

Дети исполнили танец под песню музыканта Шамана "Я русский". "День России - один из самых знаковых праздников в Российской Федерации - и для нас, граждан, которые вошли в состав РФ. Мы долго об этом мечтали, еще в 2014 году, в мае, провели референдум о входе в состав России. Свершилось в 2022 году. Впервые празднуем в составе РФ, это знаково для города Мариуполя. Это один из самых больших городов ДНР, который был освобожден. Да, он пострадал, но здесь вся Россия, ударными темпами идет восстановительный процесс, более 25 тыс. строителей, стройка по восстановлению такая, какая была после Великой Отечественной войны", - сообщил журналистам после выступления глава города Олег Моргун.

Как уточнил глава территориального штаба "Юнармии" Мариуполя Вадим Вагнер, в танцевальном флешмобе приняли участие 150 детей. Подобная акция проходит в городе впервые после его освобождения. "Дети - патриоты своей земли, своей страны. Сегодня они здесь радуются, прыгают, хлопают в ладоши. Для них важно проводить такие акции, чтобы они могли показать свое отношение к своей Родине", - сказал он.

Мариуполь был освобожден в апреле 2022 года в ходе специальной военной операции, при этом часть группировки Вооруженных сил Украины была заблокирована в промзоне металлургического комбината "Азовсталь". 20 мая Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен почти 2,5 тыс. заблокированных на заводе украинских боевиков и завершении операции по освобождению города.