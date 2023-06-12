В Омске открылся первый в РФ межнациональный центр гуманитарной помощи участникам СВО

Как заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, омский опыт будет масштабироваться в масштабах всей страны

ОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Первый в России межнациональный и межконфессиональный центр гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, новым и приграничным регионам открылся в Омске. Как заявил журналистам руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, омский опыт будет масштабироваться в масштабах всей страны.

"Идея создания межнационального межконфессионального гуманитарного центра <…> назрела и сейчас должна масштабироваться во всех субъектах Российской Федерации. Народы нашей страны обладают, наверное, уникальной способностью, когда тяжело, когда возникает какая-то проблема, мы <...> объединяемся и делаем вместе одно большое дело", - сказал глава ФАДН.

Как отметил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко, центр уже доказал свою состоятельность. "Всего за полтора дня мы сформировали 20-тонную фуру для Белгородской области. Мы дали клич, подключились все общины независимо от вероисповедания и национальной принадлежности", - рассказал врио главы региона после отправки груза в Белгородскую область.

Пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева пояснила ТАСС, что уникальность центра заключается в том, что он задействует религиозные и национальные организации региона, что значительно увеличивает масштаб и скорость сбора гуманитарной помощи. "Это впервые в стране, когда все народы, которые компактно проживают на территории Омской области, объединились и создали при поддержке властей региона единый межнациональный гуманитарный центр", - отметила она.

По словам Баринова, сейчас в зоне СВО сражаются представители почти всех народов РФ. "Но мы должны обеспечить единство не только на фронте, но и в тылу. Президент Российской Федерации неоднократно в своих выступлениях подчеркивал, что многонациональность России - это наша сила и богатство", - подчеркнул он.