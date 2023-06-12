В Ватикане заявили, что госпитализированный после операции Папа Римский питается нормально

Франциск уже начал работать, отметили в службе печати Святого престола

ВАТИКАН, 12 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, находящийся в римской больнице имени Агостино Джемелли после операции на брюшной полости, начал питаться нормально. Об этом сообщила в понедельник служба печати Святого престола.

Как уточняется, послеоперационный период и восстановление проходят штатно "под медицинским наблюдением". "Папа Франциск питается нормально <...> и уже посвящает себя работе", - говорится в заявлении.

86-летний понтифик 7 июня перенес полостную операцию под общим наркозом из-за ущемленной послеоперационной грыжи. Понтифику рекомендовано пройти весь реабилитационный период в больнице, а также не напрягать брюшную полость. По этой причине он не стал публично проводить воскресную проповедь, вознеся молитву "Ангелу небесному" в "частном порядке". Папа не появляется со среды, однако, как сообщается, общается с больничным персоналом.