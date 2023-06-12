12 июня, 10:52
День России

Путин считает, что основу России создают люди, идущие от победы к победе

Президент еще раз поздравил граждан с Днем России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что вера и люди создают основу страны.

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"Не могу не согласиться с тем, что в основе России - вера и люди", - сказал глава государства на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России.

По его мнению, основу России составляют люди, которые "идут от победы к победе, основывая свою жизнь и всю свою работу на вере - вере в победу, вере в справедливость, вере в Россию".

Путин еще раз поздравил россиян с отмечаемым 12 июня Днем России. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияДень России
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