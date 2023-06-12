Курские предприниматели, понесшие ущерб из-за обстрелов, получат отсрочку по кредитам

Всего с начала специальной военной операции на поддержку предпринимателей направили порядка 190 млн рублей

КУРСК, 12 июня. /ТАСС/. Представители малого и среднего предпринимательства в Курской области, понесшие ущерб в результате обстрелов приграничных территорий, смогут претендовать на отсрочки по кредитным обязательствам в банках региона, соответствующий регламент разрабатывается, сообщили ТАСС в правительстве области.

"Совместно с курским отделением Банка России разрабатывается регламент, в соответствии с которым пострадавший бизнес сможет получать отсрочки по кредитным обязательствам в банках Курской области. Также сохранены все действующие меры поддержки МСП", - сказали в правительстве.

Всего с начала специальной военной операции на поддержку предпринимателей, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, направили порядка 190 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Еще свыше 190 млн рублей направят в виде грантов на восстановление или поддержание работы таких предприятий. Первые транши на покупку оборудования, ремонт, пополнение оборотных средств, коммунальные платежи, подключение к инфраструктуре, аренду предприниматели начнут получать уже в июне.

В мае власти региона расширили перечень социально уязвимых категорий, определенный федеральным законом, благодаря чему бизнес, обеспечивающий трудоустройство защитников, в том числе вернувшихся с СВО, может получить статус социального предприятия. Такие предприятия имеют право на финансовую поддержку, в том числе гранты, налоговые льготы.