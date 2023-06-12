В Грузии запретят иностранцам прибегать к услугам суррогатного материнства

Согласно новому законопроекту, такие услуги будут доступны только для грузинских граждан, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 12 июня. /ТАСС/. Правительство Грузии разработало законопроект, по которому только граждане Грузии смогут запрашивать услуги суррогатного материнства. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Согласно новому законопроекту, мы хотим, чтобы [суррогатное материнство] было разрешено только для граждан Грузии. То есть иностранный гражданин не сможет заказать, так сказать. Не хочу выразиться грубо, но происходит прямое размещение заказов, в том числе онлайн, распространяется много рекламы. Думаю, возмутительно оставлять этот вопрос неурегулированным", - сказал Гарибашвили на заседании правительства.

Как отметил премьер, в интернете размещается реклама, где предлагают грузинским женщинам "прибыльный бизнес". После рождения суррогатного ребенка, как подчеркнул Гарибашвили, "никто не знает, кто увозит рожденного здесь [в Грузии] ребенка, какая пара его увозит, существует информация, что их могут увозить однополые пары".

Подобные случаи, по словам Гарибашвили, создали множество трудностей Минздраву Грузии, поэтому сфера нуждается в регулировании. Премьер выразил надежду, что парламент поддержит законопроект.