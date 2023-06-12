Премьер-министр отметил важность стремления трудиться на благо Отечества

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем России и отметил важность стремления трудиться на благо Отечества. Текст телеграммы опубликован в понедельник на сайте правительства.

"И сегодня ответственность, солидарность, стремление трудиться на благо Отечества помогают противостоять любым угрозам, добиваться успеха в решении стратегических задач, направленных на укрепление, развитие и процветание нашего государства", - говорится в поздравительной телеграмме.

Этот праздник объединяет всех, кто любит Родину и гордится ею. Искренне переживает за свою страну, добавил Мишустин.

Премьер пожелал россиянам здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и новых достижений.