В Ленинградском зоопарке обустроили специальный вольер для тигренка из Мариуполя

Животное было передано зоопарку Петербурга знак благодарности за шефскую помощь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники Ленинградского зоопарка создали специальный вольер для тигренка, подаренного Санкт-Петербургу мариупольским зоопарком. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Петербурга Александр Беглов, посетители зоопарка уже могут видеть молодого тигра в его новом жилище.

Зоопарк Мариуполя весной передал Ленинградскому зоопарку двух тигрят - Опельку и Зевса в знак благодарности за шефскую помощь Санкт-Петepбурга.

"Недавно рассказывал о двух тигрятах, которых Мариуполь подарил Петербургу. В сообщениях вы часто меня спрашиваете, как они прижились на новом месте. У девочки все хорошо. Она в реабилитационном центре, идет на поправку. Мальчик живет в обустроенном специально для него вольере в зоопарке. Ему 11 месяцев - настоящий тигриный подросток. Активный, любознательный и очень открытый. А еще неравнодушен к подаркам - реагирует на них с восторгом", - написал Беглов.

Он сопроводил свое сообщение видео, на котором показано, как тигренок обживается в зоопарке. В просторном вольере, обшитом деревом, есть высокие стойки-лежанки, небольшой бассейн; от посетителей зверя отделяет стекло.

Помимо тигренка из Мариуполя, в Ленинградском зоопарке живут два амурских тигра - Виола и Амадей. Тигрице осенью исполнилось два года, а Амадею, который приехал в Петербург годовалым тигренком из Новосибирского зоопарка, уже 13 лет.

Ленинградский зоопарк

Зоопарк в Санкт-Петербурге основал голландец Юлиус Гебгардт в 1865 году как частный зверинец. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно называлось зоосадом. Зоопарк за свою историю закрывался для горожан лишь однажды - в блокадную зиму 1941-1942 гг. В память о тех сотрудниках, которые спасали животных во время войны и участвовали в обороне Ленинграда, зоопарк решили не переименовывать и оставить ему старое название - Ленинградский.

Ленинградский зоопарк расположен в центре города на территории 7,4 га и является одним из самых маленьких по площади в мире.