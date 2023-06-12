Лауреат госпремии Зимова попросила Путина помочь с реабилитацией детям из Донбасса

Она сообщила, что, в частности, не хватает психологов, которые готовы работать именно с такой категорией детей

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Лауреат Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности Юлия Зимова, курирующая соцпомощь Народного фронта Донбассу, попросила президента РФ Владимира Путина помочь детям из этого региона с постоянной реабилитацией. С такой просьбой она обратилась на торжественной церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года.

"Я хотела бы попросить не за себя, у нас есть небольшая просьба по детям Донбасса. Очень много детей на территориях прифронтовых, которые видели эвакуацию под обстрелами, которые видели гибель близких, и нам очень нужно заняться их реабилитацией <…>. И нам очень бы хотелось попросить, если есть возможность, такое поручение рассмотреть, для того чтобы у этих детей была постоянная реабилитация", - сказала Зимова.

Она добавила, что, в частности, не хватает психологов, которые готовы работать именно с такой категорией детей.

Зимова является зампредом комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей и руководителем департамента Народного фронта. В 2016-2018 годах она разработала и провела Всероссийский мониторинг детских домов, чтобы проверить их на соответствие установленным правительством критериям. С начала СВО Зимовой организована работа социального блока гуманитарной помощи Народного фронта в Ростовской области, на территориях Луганской и Донецкой народных республик.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

В настоящее время ежегодно присуждаются госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.