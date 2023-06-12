В России стартовал онлайн-марафон на исполнение песни "Да здравствует Россия!"

В рамках проекта уже снят видеоклип при участии таких артистов, как Родион Газманов, группа Фабрика, Сергей Войтенко и Александра Круглова

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Онлайн-марафон на исполнение музыкальной композиции "Да здравствует Россия!" на стихи Владимира Ильичева стартовал в честь празднования Дня России. Об этом сообщили в Минобороны России.

"12 июня в честь празднования Дня России стартовал онлайн-марафон на исполнение музыкальной композиции "Да здравствует Россия!", - говорится в распространенном сообщении. По данным министерства, участниками марафона могут стать все желающие - как в России, так и за рубежом.

Отмечается, что в рамках проекта уже снят видеоклип при участии таких артистов, как Родион Газманов, группа Фабрика, Сергей Войтенко и Александра Круглова.

О правилах марафона

К участию приглашаются самодеятельные и профессиональные музыкальные коллективы, исполнители как из России, так и соотечественники из стран ближнего и дальнего зарубежья без ограничения по возрасту.

Подать заявку можно на официальном сайте вос-марафон.рф или отправить записанное видео и свои контактные данные (ФИО, возраст, город, email, телефон) на официальную почту онлайн-марафона: i@vosmarafon.ru.

Торжественное объявление победителей и трансляция видео исполнения состоится 25 июня. В этот же день на официальной странице онлайн-марафона во "ВКонтакте" состоится трансляция видеозаписей исполнения музыкальной композиции "Да здравствует Россия!" участниками проекта.

Все участники онлайн-марафона получат именной сертификат. После завершения сбора роликов, жюри отберет 10 лучших исполнителей композиции, которые будут приглашены для участия в концертных и телевизионных мероприятиях в рамках Всероссийской акции "Великого Отечества сыны", а также на обзорную экскурсию в Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил Российской Федерации.

В состав жюри вошли выдающиеся музыкальные деятели России: художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, заслуженный артист России Александр Маршал, заслуженный артист России Александр Брыксин, певец Сергей Волчков и другие.