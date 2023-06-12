Пересильд передаст денежную часть госпремии фонду "Галчонок"

Актриса получила 10 млн рублей за главную роль в фильме "Вызов"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Актриса Юлия Пересильд передаст денежную часть государственной премии в размере 10 млн рублей, которую она получила за главную роль в фильме "Вызов", благотворительному фонду "Галчонок". Об этом она сообщила в понедельник, получая награду.

В День России в Кремле проходит церемония вручения государственных премий и награждения Героев Труда. Награды лично вручает президент. Путин назвал фильм "Вызов" "безусловным прорывом в мировом кино".

"Сегодня с гордостью и радостью передаю материальную часть премии детям моего фонда "Галчонок", потому что им они очень нужны", - сказала актриса на церемонии.

Фонд "Галчонок" помогает детям и молодежи с органическими поражениями центральной нервной системы.

Пересильд поблагодарила всех за возможностью побывать в космосе. "Женщины по природе своей просто созданы для космоса. Я это проверила. Во-первых, это красиво, во-вторых, невесомость - это такое необходимое, непрекращающееся чувство влюбленности. Я благодарна моей стране, моей родине за эту возможность", - сказала она.

Наградами за фильм также отмечены режиссер Клим Шипенко и гендиректор Первого канала, продюсер фильма Константин Эрнст.