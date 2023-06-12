Церемония похорон Берлускони пройдет 14 июня в Кафедральном соборе Милана

Бывший премьер-министр Италии умер 12 июня на 87-м году жизни

РИМ, 12 июня. /ТАСС/. Церемония похорон бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони пройдет 14 июня в Кафедральном соборе Милана. Об этом сообщил телеканал Sky TG24 со ссылкой на Миланскую епархию.

По сведениям агентства ANSA, на похоронах будет присутствовать глава государства Серджо Маттарелла. Прощание начнется в понедельник на вилле политика в Аркоре и продлится во вторник в студиях компании Mediaset.

Берлускони умер в понедельник на 87-м году жизни в миланской больнице "Сан-Раффаэле", где находился с 9 июня. В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии.