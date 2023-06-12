В Волновахе восстановили городскую больницу

Учреждение рассчитано на посещение 600 человек в сутки

ДОНЕЦК, 12 июня. /ТАСС/. Специалисты завершили восстановление городской больницы в Волновахе Донецкой Народной Республики, сообщается в понедельник на сайте правительства РФ. Учреждение рассчитано на посещение 600 человек в сутки, вместимость стационара составляет 100 койко-мест.

"В Волновахе восстановлена городская больница. <...> Вместимость стационара составляет 100 койко-мест, мощность всего больничного комплекса - порядка 600 человек в сутки. Для них оборудованы лаборатория, кабинеты диагностики и стоматологии, отделения реанимации и операционные. На территории больницы обустроены парковка и тротуары, выполнено озеленение", - говорится в сообщении.

Комплекс из семи корпусов городской больницы восстановили специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа. Его общая площадь составляет 7,5 тыс. кв. м. "Корпус диагностики построен с нуля на месте полностью разрушенного здания. Работы на всем объекте велись 11 месяцев, а первые два корпуса были восстановлены в прошлом году, чтобы врачи смогли начать работать и принимать пациентов в комфортных условиях. Строители заменили инженерные системы, фасады, окна и двери, провели внутреннюю отделку помещений", - сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, слова которого приведены в сообщении.

Отмечается, что всего в Волновахе за год работы специалисты с Ямала восстановили 66 объектов, в числе которых 26 многоквартирных домов. Работает станция переливания крови, отремонтированы профессионально-техническое училище, корпуса музыкального и художественного отделений Волновахской школы искусств.