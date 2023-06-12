Мемориальные доски в честь Героев России открыли на улицах Нальчика, названных в их честь

Военнослужащие были удостоены высоких наград за доблесть и отвагу, проявленные в ходе СВО посмертно

НАЛЬЧИК, 12 июня. /ТАСС/. Две мемориальные доски на улицах Героев России Тимура Тамазова и Нурмагомеда Гаджимагомедова открыли в Нальчике. Их имена присвоены улицам столицы Кабардино-Балкарской Республики (КБР), военнослужащие были удостоены высоких наград за доблесть и отвагу, проявленные в ходе СВО посмертно, передает корреспондент ТАСС.

"Именно такие сыны, как Тимур Мухамедович в самые сложные моменты для страны становятся на защиту интересов государства, на защиту будущих поколений. Низкий поклон, уважаемые родители, за воспитание достойного сына. <…> Сегодня мы все должны гордится такими героями", - сказал глава республики Казбек Коков на церемонии открытия мемориальной доски Тимуру Тамазову.

Тамазов - командир сводного штурмового отряда "Шторм" 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в СВО. Во время боя в районе села Костромка Тамазов был ранен, несмотря на ранение, он доставил на себе раненого товарища до позиций отряда. Указом президента РФ за мужество и героизм гвардии капитану Тимуру Тамазову присвоено звание Героя РФ посмертно.

Нурмагомед Гаджимагомедов в ВС России служил с 2012 года, стал одним из первых, о чьей гибели стало известно в ходе СВО. Колонна десантников столкнулась с превосходящими силами противника, получив тяжелые ранения. Ценой своей жизни он спас от потерь личный состав ставропольского 247-го десантно-штурмового полка, подорвав последней гранатой себя и вражеских солдат. Указом президента РФ Гаджимагомедову Нурмагомеду присвоено звание Героя России посмертно.

Отмечается, что улица неслучайно будет носить имя Гаджимагомедова - одно время на этой улице он жил, а Кабардино-Балкарию считал своим вторым домом.