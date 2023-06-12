Шахназаров рассказал, что пригласил Путина посетить "Мосфильм"

Президент пообщался с лауреатами госпремий и Героями Труда "за закрытыми дверями" по окончании официальной церемонии награждения, прошедшей в Кремле

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров рассказал журналистам, что пригласил президента РФ Владимира Путина посетить новые объекты на "Мосфильме". Глава государства, в частности, пообщался с лауреатами госпремий и Героями Труда "за закрытыми дверями" по окончании официальной церемонии награждения, прошедшей в Кремле.

Шахназаров рассказал, что еще 10 лет назад предложил президенту построить на "Мосфильме" два новых съемочных павильона (речь идет о 16-м и 17-м павильонах), киноконцертный комплекс, новое здание для костюма и реквизита, и получил "добро".

"Я ему сказал: все, закончили, Владимир Владимирович. Ровно 10 лет прошло, закончили. Приезжайте посмотреть, пригласил его. Мы действительно все закончили, уже первая очередь работает", - поделился Шахназаров с журналистами.

В ответ на уточняющий вопрос, что ответил глава государства, режиссер сказал: "Ответил, придет, может быть".

Как сообщалось в сентябре 2022 года, киноконцертный комплекс и новый съемочный павильон №17 концерна "Мосфильм" сданы в эксплуатацию. Два здания образуют вместе единый кинематографический комплекс площадью 11 тыс. кв. м. 17-й киносъемочный павильон - самый большой павильон на "Мосфильме". Киноконцертный зал рассчитан на 522 места. В пресс-службе "Мосфильма" сообщили ранее, что киноконцертный зал готовится к открытию. Строения оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет не только организовать современный съемочный процесс, но и представить зрителям конечный продукт индустрии кино.

Новые объекты "Мосфильма" возведены в рамках второй очереди масштабного строительства. В 2019 году на "Мосфильме" были построены и запущены в работу 16-й киносъемочный павильон и "Дом костюма и реквизита" - современное хранилище (15 тыс. кв. м), где находятся фонды киностудии. Как отмечали в пресс-службе киноконцерна, такого масштабного строительства на "Мосфильме" и в отечественной киноиндустрии не осуществлялось с 1950-х годов.