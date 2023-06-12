12 июня, 12:13
Военная операция на Украине

Кириенко заявил, что многие ветераны СВО становятся педагогами и наставниками в школах

По словам первого замруководителя администрации президента РФ, забота по воспитанию подрастающего поколения требует примера

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Многие участники специальной военной операции на Украине после демобилизации приходят в школы в качестве педагогов и наставников, рассказал в понедельник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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"Спасибо вам большое за то, что многие участники специальной военной операции, у которых закончился срок контракта или которые демобилизовались в связи с ранением, выбирают воспитание подрастающего поколения в качестве своей дальнейшей гражданской профессии", - сказал Кириенко на открытии всероссийского патриотического форума "Твой герой".

"В рамках проекта "Твой герой" ветераны СВО приходят в качестве педагогов и наставников в школы, в клубы патриотического воспитания. Очень важно, чтобы говорил о патриотизме человек, который не просто убежден, а который своими делами, поступками, своим подвигом доказал свое моральное право говорить о настоящем патриотизме", - добавил он.

По словам Кириенко, забота по воспитанию подрастающего поколения требует примера и наставников. "Конечно, знания можно почерпнуть и из учебника, но убеждения передаются только личным примером", - подчеркнул Кириенко.

"Сегодня в зоне специальной военной операции наши ребята, так же как и герои Великой Отечественной войны, совершают подвиги. Настоящие, абсолютно сомасштабные подвигам героев Великой Отечественной войны. К сожалению, порой наши герои отдают свою жизнь за настоящее понимание патриотизма и за свою страну", - сказал Кириенко, попросив почтить память погибших минутой молчания. 

Теги:
РоссияКириенко, Сергей ВладиленовичВоенная операция на Украине
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