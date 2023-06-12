В нескольких регионах Сибири прогнозируют заморозки

По данным МЧС, местами температура воздуха опустится до -3 градусов ночью

ТАСС, 12 июня. Заморозки до -3 градусов прогнозируют в нескольких регионах Сибири. Об этом в понедельник сообщили пресс-службы региональных ГУ МЧС.

"По прогнозам синоптиков, 13 июня в центральных районах Красноярского края местами ожидаются заморозки до -3 градусов", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В Иркутской области 13 июня местами прогнозируют сильные дожди, грозы. Ночью в северных и северо-восточных районах при прояснении ожидаются заморозки до -2 градусов, при этом местами по региону сохранятся высокие классы пожарной опасности.

Понижение температуры до -2 градусов прогнозируют ночью в отдельных районах Томской области, где в начале июня стояла 40-градусная жара.