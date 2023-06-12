12 июня, 12:25

Экс-руководитель Госстройнадзора занял должность министра строительства ДНР

Руководившего ведомством с сентября 2022 года Эдуарда Осипова отправили в отставку

ДОНЕЦК, 12 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил на пост министра строительства и ЖКХ региона Николая Циганова. Об этом сообщается в Telegram-канале "ДНР. Принято", где публикуются официальные документы региона.

"Указом врио Главы ДНР №197 от 12 июня 2023 года Циганов Николай Михайлович назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По информации из открытых источников, Циганов был заместителем главы службы государственного строительного надзора Санкт-Петербурга, председателем комитета государственного строительного надзора.

И.о. министра строительства и ЖКХ ДНР Эдуард Осипов, руководивший ведомством с сентября 2022 года, отправлен в отставку. 

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