В День России врио главы ДНР вручил награды бойцам, отличившимся в ходе СВО

Среди наград - 10 званий Героев ДНР, а также 15 Георгиевских крестов второй и четвертой степеней

САУР-МОГИЛА /ДНР/, 12 июня. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил награды бойцам, отличившимся в ходе специальной военной операции, передает корреспондент ТАСС. Награждение прошло у подножия мемориала "Саур-Могила".

"Именно вы являетесь частью той силы и мощи России. Я с глубокой признанием и благодарностью хочу вручить вам государственные награды Донецкой Народной Республики. Эти награды важны вам, но еще более они важны для ваших детей, для ваших внуков, для ваших потомков. Это свидетельство того, где были вы, когда стране было тяжело", - обратился к присутствующим бойцам Пушилин.

Среди наград - 10 званий Героев ДНР (два из них - посмертно), 15 Георгиевских крестов второй и четвертой степеней, 1 медаль "За отвагу", 2 ордена Республики, а также 1 орден "За заслуги перед республикой" третьей степени с мечами.