Путин рассказал, что регулярно проходит медосмотр

Глава государства отметил, что нужно обращаться к врачам, "чтобы не лечиться"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал лауреатам государственной премии, что следит за своим здоровьем и регулярно проходит медицинские осмотры.

В ходе традиционного неформального общения за бокалом шампанского после церемонии вручения госпремии участники пожелали главе государства "здоровья и сил", "чтобы к врачам не обращаться". "Чтобы не лечиться, надо постоянно к ним [к врачам] обращаться", - пошутил Путин. "Регулярно прохожу медосмотры. Надо делать, наверное, всем", - сообщил российский лидер.

По словам одного из участников, регулярные занятия спортом позволяют организму на молекулярном уровне очищаться от ненужных клеток. "Будем очищаться от ненужных клеток в широком смысле этого слова", - пообещал Путин.

В то же время глава государства отметил высокие результаты в области репродуктивных технологий Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. "Конечно, это часть мировой медицины, это понятно. Но все-таки коллектив, который дает возможность двигаться дальше, идти вперед. Радует, что у вас международный коллектив, и эта международная деятельность несмотря ни на что не останавливается, развивается", - сказал он. По словам Путина, "коллеги в таких гуманитарных областях, многие из них, далеки от того, чтобы подпадать под какое-то давление". "Они люди самодостаточные, люди, которые руководствуются своими собственными твердыми убеждениями о том, что такое хорошо и что такое плохо, что нужно делать. Это очень хорошо, что у нас много таких друзей по всему миру", - заключил российский лидер.