Минобороны Белоруссии намерено изучить в 2023 году более 30 объектов по делу о геноциде

По словам начальника управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн ВС республики Сергея Корнева, "уже отработано семь объектов"

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Военнослужащие 52-го отдельного поискового батальона Вооруженных сил (ВС) Белоруссии в текущем году в рамках расследования дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны проведут работы на более чем 30 объектах. Об этом сообщил начальник управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн ВС республики полковник Сергей Корнев.

"На сегодняшний день запланировано на 2023 год более 100 поисковых объектов. Из них более 90 - это полевые поисковые работы именно на местах воинских захоронений и [захоронений] жертв войн, и порядка 34-36 объектов - в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа. На сегодняшний день уже отработано семь объектов", - сказал он в интервью каналу издательского дома "Беларусь сегодня" на видеохостинге YouTube.

Корнев напомнил о том, что в Белоруссии зарегистрировано более 8 тыс. воинских захоронений и захоронений жертв войн. "В автоматизированную базу "Книга памяти" Республики Беларусь внесены данные о более чем 2 млн человек. Вместе с тем [из них] известных более 500 тыс., более полутора миллиона человек еще остаются неизвестными", - уточнил полковник.

Как сообщали в Минобороны в декабре 2022 года, военнослужащие данного батальона в течение полутора лет в рамках расследования дела о геноциде провели работы на 38 объектах, обнаружив и перезахоронив останки более 2 тыс. погибших. В конце мая генеральный прокурор Андрей Швед проинформировал о том, что следователям необходимо осмотреть еще около 200 мест массового уничтожения людей.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в апреле 2021 года. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили около 17 000 свидетелей преступлений и направили за рубеж запросы о выдаче остающихся в живых нацистских преступников. Ряд стран отказал в оказании такой помощи Минску, по данным которого могут быть живы более 400 лиц, связанных с геноцидом белорусского народа в годы войны. В начале июня в нижнюю палату парламента республики был внесен законопроект, позволяющий судить мертвых нацистских преступников. Ранее генпрокурор заявлял, что первые заочные процессы в "отношении не только еще живых палачей, но и умерших" планируется провести уже в конце этого года.