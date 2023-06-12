Путин в шутку попросил у Шахназарова флешку с его новым фильмом

В ответ, пользуясь случаем, режиссер и генеральный директор "Мосфильма" пригласил главу государства посетить киноконцерн и осмотреть его недавно построенные объекты

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что пока не успел посмотреть вышедший в мае фильм "Хитровка. Знак четырех" Карена Шахназарова, и попросил режиссера передать ему "флешечку".

"Фильм ваш новый никак не могу посмотреть", - обратился глава государства к Шахназарову в ходе общения с лауреатами госпремий после церемонии награждения в Кремле. "Флешечку дайте", - с улыбкой добавил он. Режиссер и генеральный директор "Мосфильма" в ответ, пользуясь случаем, пригласил Путина посетить киноконцерн и осмотреть его недавно построенные объекты: "Приезжайте к нам, Владимир Владимирович".

Шахназаров напомнил, что 10 лет назад президент поддержал идею создания новых объектов киностудии, и поблагодарил его за помощь. "Мы же с вами договорились. У нас все работает", - заверил Путин.

События фильма "Хитровка. Знак четырех" происходят в Москве в 1902 году. По сюжету режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского "дна". Он обращается за помощью к знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства местного жителя - индийца-сикха с темным прошлым. Роль Гиляровского сыграл Михаил Пореченков, а в образе Станиславского - Константин Крюков.

В фильме также снялись Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Алексей Вертков и Александр Олешко.

О художниках и "химиках"

Также глава государства после церемонии пообщался с художниками-реставраторами Андреем Голубейко и Александрой Орловской. Голубейко и Орловская получили госпремию за восстановление полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года".

Путин поинтересовался, в частности, где за границей применяются продвинутые методы восстановления картин. Орловская ответила, что российские специалисты "движутся больше вместе с итальянской школой, где реставраторы являются художниками". "Американские, английские специалисты - это в основном химики, они не являются художниками", - добавила лауреат госпремии. "Они являются "химиками", это точно", - с улыбкой прокомментировал президент.