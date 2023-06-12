В Херсонскую область доставят мобильную лабораторию для обследования населения

Минздрав сообщил, что в пострадавшей от подтопления зоне задействовали 12 бригад скорой помощи, а в режиме повышенной готовности находятся еще 29

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Микробиологическая мобильная лаборатория для проведения медицинских осмотров населения будет доставлена в Херсонскую область, сообщил в понедельник в Telegram-канале Минздрав РФ.

"В Херсонскую область будет доставлена микробиологическая мобильная лаборатория для проведения медицинских осмотров и обследования населения, в том числе в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство совместно с региональным Минздравом оказывает помощь в регионе. В пострадавшей от подтопления зоне задействованы 12 бригад скорой помощи, а в режиме повышенной готовности находятся еще 29. Медпомощь оказывается и в пунктах временного размещения, где также выдаются бесплатные медикаменты по назначению врачей.

Кроме того, при содействии Минздрава РФ и Федерального центра медицины катастроф в регион прибыли эпидемиологи и инфекционисты. "В медучреждениях работают 13 специалистов из других регионов. При содействии Минздрава России в регион также прибудут 30 специалистов Федерального медико-биологического агентства, включая врачей терапевтов, педиатров и психологов", - отметили в ведомстве.