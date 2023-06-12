До берегов Англии за сутки добрались 616 нелегальных мигрантов

Это рекордный для 2023 года показатель

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Рекордные с начала 2023 года 616 нелегальных мигрантов на 12 лодках пересекли за один день пролив Ла-Манш, добравшись до берегов Англии. Об этом сообщила в понедельник газета The Daily Telegraph.

По ее информации, рекордное число нелегалов было зафиксировано в 11 июня. Как пишет The Daily Telegraph, причиной активизации перевозчиков нелегальных мигрантов стали благоприятные погодные условия на выходных: высокая температура воздуха и спокойное море. До этого рекордным в этом году было 22 апреля, когда за один день в поисках лучшей доли до Великобритании добрались через Ла-Манш 497 человек. Исторический же рекорд был установлен в августе 2022 года - 1 295 мигрантов за день.

Всего же с начала года таким образом перебрались в Соединенное Королевство 8 429 человек, в среднем по 43 человека на одну лодку.

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии, неуклонно увеличивается на протяжении четырех последних лет, несмотря на обещания правящей Консервативной партии бороться с незаконной иммиграцией. В 2018 году было зафиксировано 299 подобных случаев, в 2019-м - 1,8 тыс., а в 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, в 2021 году - 28,5 тыс. человек. В прошедшем году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. Британский премьер-министр Риши Сунак назвал решение проблемы нелегалов одной из пяти главных целей своего кабинета.