12 июня, 13:54

Литва не сделала исключения для ищущего убежища россиянина, которого СМИ считают летчиком

Директор департамента миграции при МВД республики Эвелина Гудзинскайте напомнила, что срок решения по таким заявлениям составляет шесть месяцев

ВИЛЬНЮС, 12 июня. /ТАСС/. Заявление сбежавшего в Литву россиянина Дмитрия Мишова, которого СМИ называют российским военным летчиком и который обратился к литовским властям с просьбой о предоставлении убежища, рассматривается в общем порядке. Об этом в понедельник сообщила журналистам директор департамента миграции при МВД республики Эвелина Гудзинскайте.

"Просьба о предоставлении убежища получена и разбирается в общем порядке по стандартизированной процедуре", - сказала она. Как напомнила директор, срок решения по таким заявлениям составляет шесть месяцев. "Каждое дело индивидуально, решение может быть принято и раньше", - отметила Гудзинскайте.

Какие документы представил россиянин, она не уточнила. "Списка обязательных документов не существует. Податель предоставляет все документы, которыми располагает", - сказала директор.

Радиостанция Би-би-си на прошлой неделе утверждала, что россиянин Дмитрий Мишов, который, по ее версии, является лейтенантом ВВС России, служившим в вертолетном подразделении, сбежал в Литву. Он прибыл в республику через внутреннюю границу Евросоюза, то есть через Латвию или Польшу. 

Теги:
ЛитваРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация