Repubblica: состояние Берлускони ухудшилось резко и неожиданно на фоне лейкоза

Специалисты ранее говорили, что диагностированная у политика форма онкологического заболевания поддается лечению и развивается медленно

РИМ, 12 июня. /ТАСС/. Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, умершего в понедельник в больнице в возрасте 86 лет, ухудшилось неожиданно. Как пишет газета La Repubblica, резкое обострение, приведшее к смерти, наступило утром на фоне онкологического заболевания крови.

Отмечается, что состояние политика характеризовалось ослабленным, но стабильным. Об этом накануне говорил вице-председатель его партии "Вперед, Италия" вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни. Берлускони не был помещен в реанимацию, как во время последней продолжительной госпитализации в начале апреля. Тогда выяснилось, что он страдает от хронического миеломоноцитарного лейкоза, на фоне которого развилась легочная инфекция. Его выписали в середине марта.

Специалисты также говорили, что такая форма лейкоза, характерная для пожилых людей, поддается лечению и развивается медленно. Однако здоровье Берлускони было значительно подорвано, в том числе коронавирусной инфекцией, которую он тяжело перенес в сентябре 2020 года. Кроме того, несколько лет назад ему провели сложную операцию на сердце.

Сам Берлускони увлекался исследованиями о долгожительстве и даже спонсировал работы о способах продления жизни. Когда-то он говорил, что проживет до 120 лет.

Берлускони умер в понедельник утром в больнице "Сан-Раффаэле", где находился с 9 июня. Церемония похорон с госпочестями с участием президента республики Серджо Маттареллы пройдет 14 июня в Кафедральном соборе Милана.