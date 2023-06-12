12 июня, 14:08
Умер Сильвио Берлускони

Repubblica: состояние Берлускони ухудшилось резко и неожиданно на фоне лейкоза

Специалисты ранее говорили, что диагностированная у политика форма онкологического заболевания поддается лечению и развивается медленно

РИМ, 12 июня. /ТАСС/. Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, умершего в понедельник в больнице в возрасте 86 лет, ухудшилось неожиданно. Как пишет газета La Repubblica, резкое обострение, приведшее к смерти, наступило утром на фоне онкологического заболевания крови.

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Отмечается, что состояние политика характеризовалось ослабленным, но стабильным. Об этом накануне говорил вице-председатель его партии "Вперед, Италия" вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни. Берлускони не был помещен в реанимацию, как во время последней продолжительной госпитализации в начале апреля. Тогда выяснилось, что он страдает от хронического миеломоноцитарного лейкоза, на фоне которого развилась легочная инфекция. Его выписали в середине марта.

Специалисты также говорили, что такая форма лейкоза, характерная для пожилых людей, поддается лечению и развивается медленно. Однако здоровье Берлускони было значительно подорвано, в том числе коронавирусной инфекцией, которую он тяжело перенес в сентябре 2020 года. Кроме того, несколько лет назад ему провели сложную операцию на сердце.

Сам Берлускони увлекался исследованиями о долгожительстве и даже спонсировал работы о способах продления жизни. Когда-то он говорил, что проживет до 120 лет.

Берлускони умер в понедельник утром в больнице "Сан-Раффаэле", где находился с 9 июня. Церемония похорон с госпочестями с участием президента республики Серджо Маттареллы пройдет 14 июня в Кафедральном соборе Милана. 

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ИталияБерлускони, СильвиоУмер Сильвио Берлускони
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