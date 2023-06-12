Суд Швеции подтвердил, что полиция не может запрещать публичные акции с сожжением Корана

В полицию ранее обратились организаторы двух акций, во время которых предполагалось устроить сожжение Корана перед посольствами Турции и Ирака в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 12 июня. /ТАСС/. Отказ шведской полиции в выдаче разрешения на проведение публичных акций, во время которых в том числе предполагается публичное сожжение Корана в Швеции, не имел законного основания. Так заключил Административный суд второй инстанции в понедельник после рассмотрения двух решений полиции, в которых она отказалась удовлетворить заявки организаторов подобных акций.

"Административный суд второй инстанции, как и суд первой инстанции, считает, что управление полиции не могло отказать в разрешении на проведение публичных собраний в двух рассматриваемых случаях. В связи с этим решение управления полиции отменяется", - поясняется в пресс-релизе инстанции.

В начале февраля в полицию обратились организаторы двух акций, во время которых предполагалось устроить сожжение Корана перед посольствами Турции и Ирака в Стокгольме. Однако, следуя рекомендации Полиции безопасности Швеции (СЕПО), управление полиции отказало организаторам в разрешении, мотивируя это тем, что ранее проведенные подобные акции вызвали угрозы в адрес страны, а новые такие мероприятия серьезно повысят риск новых терактов. Это решение подверглось критике некоторых юристов, которые сочли, что закон не дает полиции права на подобные действия.

Согласно закону об общественном порядке, отказ в выдаче разрешений на публичные акции может иметь место только тогда, когда это необходимо с точки зрения безопасности и порядка в связи с конкретной демонстрацией.

В начале 2023 года между Турцией и Швецией разгорелся скандал из-за сожжения Корана возле турецкого посольства в Стокгольме. 21 января лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран перед дипмиссией Турции. В своей речи он раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.

В апреле 2022 года полиция не позволила Палудану провести акцию сожжения Корана в Норчёпинге. Рассматривавший это дело Апелляционный суд также постановил, что решение полиции было неверным, поскольку закон об общественном порядке не дает ей полномочий отменять собрания только из-за того, что ранее происходили какие-то беспорядки или есть вероятность возникновения их в случае проведения акции.