12 июня, 14:30,
обновлено 12 июня, 14:51

Путин посетил военный госпиталь им. Вишневского

Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС

Президент вручил награды и пообщался с бойцами

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после церемонии вручения госнаград в Кремле посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского Минобороны РФ в Красногорске.

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На месте президента встречали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов. Глава государства вручил награды и пообщался с бойцами. В госпитале проходят лечение раненные во время специальной военной операции российские военнослужащие.

В мае Путин подписал указ о присуждении премии Жукова врачам из госпиталя Вишневского за технологии реабилитации. В частности, в области военной науки лауреатами премии стали Есипов, а также врач-методист Владимир Бакшеев и начальник центра кардиохирургии Александр Лищук - они получили награду за работу "Инновационные и гибридные технологии в системе восстановительного лечения раненых и больных кардиологического профиля".

Президент не в первый раз посещает военный госпиталь. Так, в мае 2022 года он приезжал в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, где также проведал российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации. Путин тогда потребовал эффективно реагировать на потребности участников СВО в медобеспечении. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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