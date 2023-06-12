Путин посетил военный госпиталь им. Вишневского

Президент вручил награды и пообщался с бойцами

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после церемонии вручения госнаград в Кремле посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского Минобороны РФ в Красногорске.

На месте президента встречали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов. Глава государства вручил награды и пообщался с бойцами. В госпитале проходят лечение раненные во время специальной военной операции российские военнослужащие.

В мае Путин подписал указ о присуждении премии Жукова врачам из госпиталя Вишневского за технологии реабилитации. В частности, в области военной науки лауреатами премии стали Есипов, а также врач-методист Владимир Бакшеев и начальник центра кардиохирургии Александр Лищук - они получили награду за работу "Инновационные и гибридные технологии в системе восстановительного лечения раненых и больных кардиологического профиля".

Президент не в первый раз посещает военный госпиталь. Так, в мае 2022 года он приезжал в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, где также проведал российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации. Путин тогда потребовал эффективно реагировать на потребности участников СВО в медобеспечении.