Роспотребнадзор не выявил отклонений от нормы качества питьевой воды в Херсонской области

В ведомстве сообщили о продолжении вакцинации населения региона от инфекционных заболеваний

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Питьевая вода в Херсонской области соответствует нормативным показателям, заявили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник.

"С нарастающим итогом с 7 июня отобрана 101 проба питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, морской воды в Республике Крым и Херсонской области, воды из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления, а также пробы донных отложений. Питьевая вода соответствует нормативным показателям", - сказали в пресс-службе, отметив, что по результатам исследований негативного влияния на качество воды водоносного горизонта не отмечается.

В ведомстве также сообщили, что вакцинация населения региона от инфекционных заболеваний продолжается.