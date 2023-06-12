В Италии в день похорон Берлускони объявят национальный траур

Похороны состоятся в Кафедральном соборе Милана

РИМ, 12 июня. /ТАСС/. Власти Италии сообщили, что в день похорон бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, которые пройдут в Милане 14 июня, в стране будет объявлен национальный траур.

"В связи со смертью бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони с 12 по 14 июня 2023 года на госучреждениях на всей территории страны и на зданиях дипломатических и консульских представительств Италии за рубежом будут приспущены флаги, - цитирует заявление правительства агентство Adnkronos. - Национальный траур будет объявлен 14 июня 2023 года, в день, когда состоятся государственные похороны".

Миланская курия подтвердила, что похороны состоятся в Кафедральном соборе Милана в среду. Церемонию будет проводить архиепископ Милана Марио Дельпини. Ожидается, что на похоронах будет присутствовать президент Италии Серджо Маттарелла.

Берлускони умер на 87-м году жизни в больнице San Raffaele, где находился с 9 июня. В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии.