12 июня, 14:58

В Херсонской области начали принимать документы для компенсаций пострадавшим от ЧС на ГЭС

Врио главы региона Владимир Сальдо ранее подписал указ о выплатах жителям, пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций

ГЕНИЧЕСК, 12 июня. /ТАСС/. Прием документов от пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС начали в пунктах временного размещения для эвакуированных из зоны подтопления. Об этом сообщил в понедельник врио главы региона Владимир Сальдо.

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"В пунктах временного размещения в селе Железный Порт Голопристанского муниципального округа начался прием от эвакуированных граждан заявлений на денежные выплаты, предусмотренные указом "Об утверждении положения и условий назначения и выплаты единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - написал он в Telegram-канале.

11 июня Сальдо подписал указ о выплатах жителям региона, пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций. Ранее он сообщал, что подготовил указ об оказании финансовой поддержки всем пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир Васильевич
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