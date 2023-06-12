12 июня, 15:01
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил об эвакуации 7,2 тыс. человек из зоны подтопления в Херсонской области

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

По данным врио главы региона, в пунктах временного размещения находится 1,6 тыс. человек

ГЕНИЧЕСК, 12 июня. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали из населенных пунктов Херсонской области, оказавшихся в зоне подтопления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, 7,2 тысячи человек. Об этом сообщил в понедельник врио главы региона Владимир Сальдо.

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"На данный момент с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано 7,2 тыс. человек, из них в пунктах временного размещения находится 1,6 тыс. человек", - написал он в своем Telegram-канале.

11 июня он сообщал, что на тот момент с затопленных территорий были эвакуированы 7,1 тыс. человек. В пунктах временного размещения были расселены 1,7 тыс. человек. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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