Байдену проведут стоматологическую операцию

Белый дом сообщил, что президенту США удалят воспаленную пульпу

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Стоматологи сделают в понедельник президенту США Джо Байдену операцию по удалению воспаленной пульпы - соединительной ткани, заполняющей полость зуба. Об этом сообщил Белый дом.

"Сегодня утром в Белом доме президенту проведут операцию по удалению пульпы зуба", - отмечается в распространенном сообщении.

Позднее в окружении американского лидера уточнили, что эта процедура не будет проводиться под общим наркозом, временной передачи полномочий не планируется. "Нет, президент не будет находиться под общим наркозом, и 25-я поправка [к Конституции США] вводиться в действие не будет", - подчеркнули в Белом доме. Упомянутая поправка предусматривает передачу полномочий вице-президенту США в случае отстранения главы государства от должности, а также при его смерти или уходе в отставку.

По словам лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора, американский лидер 11 июня пожаловался на зубную боль. Специалисты провели в Белом доме обследование и приняли решение о необходимости депульпирования больного зуба. В тот же день была проведена подготовка к операции. "Президент хорошо перенес процедуру. Осложнений не было", - подчеркнул врач.

"Сегодня утром он (Байден - прим. ТАСС) испытывает небольшой дискомфорт, что было ожидаемо", - отметил О'Коннор, добавив, что операция завершится в понедельник.