В 11 регионах России прогнозируют заморозки

По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха в ближайшие две ночи местами опустится до -2...-5 градусов

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Томскую, Кемеровскую, Челябинскую, Тюменскую области, Пермский край и несколько других регионов России ожидают заморозки в ближайшие две ночи. Об этом сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"13 и 14 июня прогнозируются заморозки в тех регионах, где почти 15 дней была жара до 35-40 градусов - Томская, Новосибирская, Кемеровская области. Температура там будет понижаться до -2 градусов. Это мощное вторжение холода", - сказал он.

По словам Вильфанда, заморозки также ожидают регионы Уральского и Приволжского федеральных округов в ближайшие ночи. "Заморозкам до -2 градусов также будут подвержены Челябинская, Свердловская, Курганская области, а на юге Тюменской области они будут до -5 градусов. В Татарстане, Башкортостане, Пермском крае также будут заморозки до -3 градусов", - отметил он.

Метеоролог также добавил, что в Иркутской области прогнозируются заморозки до -2 градусов.