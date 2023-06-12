12 июня, 15:58
День России

Участники "Движения первых" провели на Красной площади концерт ко Дню России

Михаил Метцель/ ТАСС

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© Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС
Олег Газманов
© Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС
Григорий Лепс
© Михаил Метцель/ ТАСС
Ярослав Дронов (Shaman)
© Михаил Метцель/ ТАСС
Валерия
© Михаил Метцель/ ТАСС
Николай Расторгуев
© Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС
Дима Билан
© Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС
Полина Гагарина
© Михаил Метцель/ ТАСС
Владимир Машков и Зара
© Михаил Метцель/ ТАСС
Николай Басков
© Михаил Метцель/ ТАСС
Александр Розенбаум
© Михаил Метцель/ ТАСС

В пресс-службе организации сообщили, что в мероприятии приняли участие 30 хоровых коллективов продюсерского центра "Звучи"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Движение детей и молодежи "Движение первых" провело в День России праздничный концерт на Красной площади. Исполнителями стали артисты из числа участников движения, передает корреспондент ТАСС.

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"Сегодня у ребят есть уникальная возможность дать концерт на Красной площади. Каждый из этих детских коллективов имеет уникальную возможность благодаря "Движению первых" подняться на сцену Красной площади, приехать в свой регион и сказать: "Меня слушали несколько тысяч моих сограждан". Это великолепная возможность, которая помогает чувствовать поддержку, развиваться в творчестве", - отметил со сцены концерта глава правления движения Григорий Гуров.

В пресс-службе организации рассказали, что в мероприятии приняли участие 30 хоровых коллективов продюсерского центра "Звучи" "Движения первых", также артисты и звезды российского шоу-бизнеса.

Большой концерт ко Дню России

Ранее на главной площади страны по случаю Дня России состоялся большой праздничный концерт, в котором приняли участие звезды отечественной эстрады. Концерт посетили более 40 тыс. зрителей из разных уголков России, среди них присутствовали члены Народного фронта вместе с руководителем исполкома движения Михаилом Кузнецовым, "Молодой гвардии" "Единой России", гроссмейстер Сергей Карякин, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в эстафете Вероника Степанова, летчики-космонавты, Герои России Федор Юрчихин и Андрей Борисенко, участники специальной военной операции.

"Россия в настоящее время в моральной ответственности перед всем миром за то, чтобы показать ему, куда идти дальше. Страна, подготовившая первый спутник, первого человека в космос, первый выход в открытый космос, первую женщину в космосе, - это время первых должно продолжаться. Хочется пожелать россиянам мира в их сердцах, мира на нашей планете, мира в нашей стране", - сказал Юрчихин в беседе с журналистами.

Перед собравшимися выступили Валерия, Николай Басков, Александр Розенбаум и Григорий Лепс, дуэт певицы Зары и актера Дмитрия Певцова, певцы Дима Билан, Денис Майданов, Олег Газманов, певицы Лариса Долина, Полина Гагарина и группа "Любэ". Худрук Московского губернского театра Сергей Безруков зачитал стихи Сергея Есенина "Вижу сон. Дорога черная…". В заключение участники концерта вместе спели гимн России. 

Теги:
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