Участники "Движения первых" провели на Красной площади концерт ко Дню России

В пресс-службе организации сообщили, что в мероприятии приняли участие 30 хоровых коллективов продюсерского центра "Звучи"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Движение детей и молодежи "Движение первых" провело в День России праздничный концерт на Красной площади. Исполнителями стали артисты из числа участников движения, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня у ребят есть уникальная возможность дать концерт на Красной площади. Каждый из этих детских коллективов имеет уникальную возможность благодаря "Движению первых" подняться на сцену Красной площади, приехать в свой регион и сказать: "Меня слушали несколько тысяч моих сограждан". Это великолепная возможность, которая помогает чувствовать поддержку, развиваться в творчестве", - отметил со сцены концерта глава правления движения Григорий Гуров.

В пресс-службе организации рассказали, что в мероприятии приняли участие 30 хоровых коллективов продюсерского центра "Звучи" "Движения первых", также артисты и звезды российского шоу-бизнеса.

Большой концерт ко Дню России

Ранее на главной площади страны по случаю Дня России состоялся большой праздничный концерт, в котором приняли участие звезды отечественной эстрады. Концерт посетили более 40 тыс. зрителей из разных уголков России, среди них присутствовали члены Народного фронта вместе с руководителем исполкома движения Михаилом Кузнецовым, "Молодой гвардии" "Единой России", гроссмейстер Сергей Карякин, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в эстафете Вероника Степанова, летчики-космонавты, Герои России Федор Юрчихин и Андрей Борисенко, участники специальной военной операции.

"Россия в настоящее время в моральной ответственности перед всем миром за то, чтобы показать ему, куда идти дальше. Страна, подготовившая первый спутник, первого человека в космос, первый выход в открытый космос, первую женщину в космосе, - это время первых должно продолжаться. Хочется пожелать россиянам мира в их сердцах, мира на нашей планете, мира в нашей стране", - сказал Юрчихин в беседе с журналистами.

Перед собравшимися выступили Валерия, Николай Басков, Александр Розенбаум и Григорий Лепс, дуэт певицы Зары и актера Дмитрия Певцова, певцы Дима Билан, Денис Майданов, Олег Газманов, певицы Лариса Долина, Полина Гагарина и группа "Любэ". Худрук Московского губернского театра Сергей Безруков зачитал стихи Сергея Есенина "Вижу сон. Дорога черная…". В заключение участники концерта вместе спели гимн России.