Путин отметил, что для каждого нормального человека все участники СВО - герои

Глава государства подчеркнул, что боевые действия - не кино, все "в реале"

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Все бойцы, участвующие в специальной военной операции и переживающие боевые действия "не в кино, а в реале", - герои в глазах любого нормального человека, уверен президент РФ Владимир Путин.

"В глазах любого нормального человека - каждый из вас герой. Так же, как другие ребята, которые воюют на фронте, воюют в зоне специальной военной операции. Артобстрелы, танки, бронемашины - и это все не кино, это все происходит "в реале", - отметил он в беседе с ранеными бойцами в госпитале им. А. А. Вишневского в подмосковном Красногорске.

Чуть ранее глава государства вручил им награды. Он посетовал, что невозможно собрать таким образом "всех ребят, которые участвуют в боевых действиях", при этом подчеркнул, что каждый такой боец может считаться героем.

"Командир получил звезду Героя, все остальные - ордена Мужества. Ордена Мужества - это высокая награда, но судя по тому, что и как вы рассказываете: артиллерийские обстрелы, танки, бронемашины <...> - это жесткие боевые действия, которые говорят о том, что на самом деле уровень награды, конечно, носит символический характер", - обратил внимание Путин.

Он добавил, что подобные церемонии призваны подчеркнуть "значение той боевой работы, которую исполняют все ребята, которые находятся в зоне специальной военной операции, - все без исключения".

Звезды Героя России был удостоен участник специальной военной операции, командир роты старший лейтенант Юрий Жуланов. Кавалерами ордена Мужества стали командир огнеметного взвода старший лейтенант Анатолий Зуев, стрелок - помощник гранатометчика рядовой Андрей Кравцов, старшина мотострелковой роты прапорщик Балган Банзаракцаев, радиотелефонист рядовой Андрей Батуев, командир отделения рядовой Юрий Краснояров, химик отделения рядовой Николай Лычко, командир медицинского отделения старший сержант Сергей Патанов, разведчик-пулеметчик рядовой Дмитрий Пилиховский, командир отделения младший сержант Кирилл Татаренко.