Путин сообщил, что люди в Донбассе чувствуют себя частью русского народа

По словам президента, Россия обязана вставать на защиту живущих в Донбассе людей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Россия обязана вставать на защиту людей, живущих в Донбассе, ведь они чувствуют себя частью русского народа, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вам, конечно, особая благодарность за вашу службу, за верность присяге, за верность Родине, за верность России. Мне не нужно вам об этом говорить, насколько это важно для страны, для того чтобы она была самостоятельной, укреплялась. Для того чтобы людей там (в Донбассе - прим. ТАСС) защитить. Это наши люди. Они чувствуют себя частью нашего народа. И наш с вами долг - встать на их защиту", - сказал он в беседе с ранеными бойцами в госпитале им. А. А. Вишневского (Московская область).

Ранее глава государства вручил им награды. Командир роты, старший лейтенант Юрий Жуланов получил звезду Героя России. Еще девять военнослужащих стали кавалерами ордена Мужества.