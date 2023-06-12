Путин назвал заботу о семьях погибших и раненых бойцов СВО святым делом

Президент пообещал безусловное оказание помощи и поддержки

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает святым долгом государства заботу о семьях погибших и раненых участников специальной военной операции (СВО). Он пообещал безусловное оказание помощи и поддержки.

"Государство, конечно, сделает и будет все делать для того, чтобы поддержать и вас, и ваши семьи, и семьи наших погибших товарищей", - обратился глава государства к раненым бойцам СВО, которых навестил в Центральном военном клиническом госпитале им. Вишневского и вручил государственные награды.

"Это святое дело, будем все делать", - сказал Путин о помощи участникам СВО и их семьям.