12 июня, 15:57,
обновлено 12 июня, 16:11
Военная операция на Украине

Путин назвал заботу о семьях погибших и раненых бойцов СВО святым делом

Владимир Астапкович/ POOL/ ТАСС
© Владимир Астапкович/ POOL/ ТАСС

Президент пообещал безусловное оказание помощи и поддержки

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает святым долгом государства заботу о семьях погибших и раненых участников специальной военной операции (СВО). Он пообещал безусловное оказание помощи и поддержки.

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"Государство, конечно, сделает и будет все делать для того, чтобы поддержать и вас, и ваши семьи, и семьи наших погибших товарищей", - обратился глава государства к раненым бойцам СВО, которых навестил в Центральном военном клиническом госпитале им. Вишневского и вручил государственные награды.

"Это святое дело, будем все делать", - сказал Путин о помощи участникам СВО и их семьям. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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