В Подмосковье начал работу штаб по общественному наблюдению за выборами

Он будет работать круглосуточно

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Штаб по наблюдению за выборами различных уровней в Подмосковье начал работу на базе региональной общественной палаты. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"В Подмосковье открыли Штаб по общественному наблюдению за выборами. Он будет функционировать на базе Общественной палаты Московской области. В сентябре пройдут выборы разных уровней, в том числе губернатора Подмосковья", - говорится в сообщении.

Штаб будет работать круглосуточно на время проведения выборов. В скором времени откроется горячая линия для жителей по вопросам об избирательном процессе.

"Кроме того, определены группы, ответственные за различные направления, одно из таких - подготовка общественных наблюдателей. Также утверждены информационная группа, которая осуществляет мониторинг выборного процесса в соцсетях; группа видеонаблюдения будет следить за ходом выборов на участках с помощью видеотрансляций", - добавили в пресс-службе.

Группа координации мобильного мониторинга участковых избирательных комиссий создана для оперативного реагирования в сложных и экстренных ситуациях вместе с сотрудниками правоохранительных органов и представителями регионального избиркома. Группа по наблюдению за дистанционным электронным голосованием будет осуществлять контроль за легитимностью проведения дистанционного электронного голосования. "Такую систему впервые применят на предстоящих выборах в регионе", - подчеркнули в правительстве Подмосковья.

Ранее сообщалось, что с 8 по 10 сентября в Подмосковье пройдут выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17 и более 200 депутатов в органы местного самоуправления.