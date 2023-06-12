Сотрудники аэропорта Хитроу отложили забастовки ввиду предложения о повышении зарплат

Всего в акциях протеста должны были принять участие более 2 тыс. человек

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники служб безопасности аэропорта Хитроу отложили летние забастовки после того, как получили достойное предложение о повышении размера оплаты труда. Об этом сообщил в понедельник представляющий их интересы профсоюз Unite.

"После долгих переговоров на прошлой неделе новое предложение было выдвинуто аэропортом Хитроу. Члены [профсоюза] теперь проведут голосование по последнему предложению и решат, соответствует оно их ожиданиям или нет", - сказал региональный координатор Unite Уэйн Кинг.

Всего в акциях протеста, намеченных на 24 и 25 июня, должны были принять участие более 2 тыс. сотрудников служб безопасности третьего и пятого терминалов. Всего профсоюз планирует провести 31 забастовку в течение летнего сезона отпусков.

Волна забастовок охватила Великобританию с декабря 2022 года на фоне резкого роста инфляции и падения реальных доходов населения. В частности, на работу не выходили железнодорожники, сотрудники служб пограничного контроля, сотрудники служб скорой помощи, медсестры и почтальоны. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей в соответствии с уровнем инфляции, поскольку подобные меры приведут лишь к дальнейшему росту цен в стране и создадут дополнительную нагрузку на бюджет. Инфляция по итогам 2022 года составила 10,5%.