Количество обращений в белгородский центр психологической помощи за месяц почти утроилось

По словам руководителя представительства фонда "Офицерская честь" в Белгороде Марии Виденской, рост обусловлен увеличением выездных мероприятий центра и обострением ситуации в приграничных районах

БЕЛГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Количество консультаций, проведенных в расположенном в Белгороде центре психологической помощи благотворительного фонда "Офицерская честь" для участников специальной военной операции и их семей, за месяц выросло почти в три раза. В частности, около 20 обращений поступили от жителей белгородского приграничья, сообщила ТАСС руководитель представительства фонда "Офицерская честь" в Белгороде Мария Виденская.

"В апреле расположенный в Белгороде центр психологической помощи благотворительного фонда "Офицерская честь" провел 23 консультации, а в мае их количество возросло до 62, то есть рост почти трехкратный. Кроме того, с начала июня мы провели 20 консультаций для временно отселенных шебекинцев", - сказала Виденская.

Она добавила, что рост обусловлен увеличением выездных мероприятий центра и обострением ситуации в белгородском приграничье. "Мы увеличили количество выездов в новые регионы, там встречались с семьями военнослужащих и оказывали им необходимую поддержку, передавали гуманитарную помощь. Кроме того, с начала июня в Белгород стали прибывать жители приграничных районов, которые также нуждаются в психологической помощи. Мы принимаем их как в своем центре, так и выезжаем в пункты временного размещения", - пояснила Виденская, отметив, что сотрудники фонда эвакуировали из Шебекино 37 человек и столько же доставили до бронированных машин в точку сбора.

По ее словам, стоит ожидать дальнейшего роста количества обращений от временно отселенных жителей приграничья. "Они беспокоятся за оставленные дома и вещи, кто-то был вынужден оставить животных, однако на данный момент первостепенной задачей для них является обустройство быта в ПВР, нахождение работы и создание досуга для детей", - отметила Виденская.

В белгородском центре психологической помощи фонда "Офицерская честь", по словам Виденской, можно ежедневно проводить до 10 консультаций, а жителям белгородского приграничья в расписании всегда найдется место. "У нас всегда есть "окошки" для жителей приграничья. Мы понимаем, что им требуется помощь здесь и сейчас, а не по записи через две недели", - резюмировала Виденская.

Благотворительный фонд "Офицерская честь" был основан 12 июля 2022 года, а первая благотворительная акция прошла в сентябре. Он оказывает гуманитарную и социально-психологическую помощь военнослужащим и их семьям, а также вынужденным переселенцам, пострадавшим в ходе СВО. На средства фонда закупаются и передаются нуждающимся комплекты одежды и обуви, а также продуктовые наборы. Центры психологической помощи фонда открыты в Белгороде и Самаре.