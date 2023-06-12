Делегация общественников из стран НАТО в День России посетила Запорожскую область

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что общественники из западных стран приняли участие в праздничных мероприятиях

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Группа представителей общественных организаций из стран - членов НАТО, в том числе Чехии и Германии, в понедельник посетила Запорожскую область. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Приехали с дружественным визитом представители общественных организаций, люди с активной гражданской позицией из своих стран. Это Чехия, Германия, страны - члены НАТО, режимы которых сейчас поддерживают [президента Украины Владимира] Зеленского. А эти люди, наоборот, стараются помочь, узнать чаяния и проблемы простых запорожцев", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что такая делегация впервые посетила Запорожскую область.

Как отметил Рогов, в ходе поездки в новый российский регион общественники из западных стран приняли участие в мероприятиях ко Дню России.