"Приклеившие" себя к античному шедевру в Ватикане активисты получили 9 месяцев условно

По данным ANSA, они будут обязаны заплатить штраф в размере €1,5 тыс. каждый, а также возместить ущерб в размере почти €30 тыс.

РИМ, 12 июня. /ТАСС/. Суд Ватикана приговорил к девяти месяцам условно двух экоактивистов движения "Последнее поколение" (Ultima Generazione), которые в августе 2022 года нанесли на ладони клей и прижали их к основанию известной скульптурной композиции "Лаокоон и его сыновья" в Ватиканских музеях. Об этом сообщило в понедельник агентство ANSA.

По его данным, активисты - женщина 26 лет и мужчина, которому 61 год. Они будут обязаны заплатить штраф в размере €1,5 тыс. каждый, а также возместить ущерб в размере почти €30 тыс.

Ватиканские музеи были официально учреждены в 1506 году после того, как в саду неподалеку от Колизея нашли античную скульптурную группу, изображающую гибель Лаокоона и его сыновей. Лаокоон - в греческой мифологии жрец Аполлона в древней Трое, погибший с сыновьями в храме Афины. Он воспротивился вводу в осажденный город деревянного коня, и бог Посейдон наслал на него двух змей, задушивших героя и сыновей. Скульптурная группа была приобретена Папой Римским Юлием II, который распорядился выставить ее на всеобщее обозрение в Ватикане.