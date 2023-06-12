В Мумбаи в честь Дня России прошла конференция русофилов

На конференцию собралось более 50 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июня. /ТАСС/. Индийская конференция русофилов "Я люблю Россию!" прошла в понедельник в Русском доме в Мумбаи. Как сообщила корреспонденту ТАСС директор Русского дома в "экономической столице Индии" Елена Ремизова, на конференцию собралось более 50 человек.

"Сегодня, в День России, мы собрали в Русском доме конференцию русофилов, друзей нашей страны, которые не подвержены западному давлению, которые помнят нашу совместную историю, ценят нашу вековую дружбу, и которые уверены, что наши страны всегда должны идти рука об руку, что бы ни происходило в современном мире", - сказала Ремизова.

На встречу собрались ученые, политики, военные, преподаватели университетов и колледжей, деятели кино и искусства, студенты и просто друзья России из штатов Махараштра, Гоа, Карнатака, Мадхья-Прадеш. Более 20 человек выступили с докладами, поделились своими впечатлениями, рассказали о любви к России, отметила собеседница агентства.

Один из гостей встречи, председатель жюри Московского международного кинофестиваля 2023 года, режиссер Рахул Равель рассказал про подъем российско-индийских связей в области кинематографии. "Я был очень рад увидеть в Москве повышенный интерес российской публики к новому индийскому кино. Также я знаю, что индийский зритель с нетерпением ждет показов новых российских фильмов", - отметил он в своем выступлении.

Ветераны военно-морских сил подробно остановились на ситуации 1971 года, когда СССР оказал поддержку Индии во время третьей индо-пакистанской войны. "Мало кто уже знает, но если бы СССР не вступился за Индию, неизвестно, существовала бы наша страна сейчас", - рассказал один из военнослужащих в отставке, капитан Амит Саньял.

Ученые, сотрудники Центра евразийских исследований Мумбайского университета, а также других вузов и колледжей представили свое видение развития российско-индийских отношений. Некоторые индийские гости вечера исполняли русские песни, прозвучали "Гляжу в озера синие", "Родина" и "Подмосковные вечера".