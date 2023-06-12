Дуда заявил, что число прибывающих в Польшу беженцев с Украины вновь начало расти

По словам президента Польши, на постоянной основе в стране находятся более 2 млн граждан Украины

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Польша в последнее время фиксирует рост числа прибывающих в страну беженцев с Украины. Об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем.

"Сейчас после начала украинского нападения и повышения интенсификации боев, после подрыва Каховской ГЭС число прибывающих в Польшу беженцев с Украины в последнее время возросло", - сказал он.

"С 24 февраля 2022 года миллионы беженцев с Украины прошли через польскую землю. Сейчас в Польше зарегистрировано в системе около 1,5 млн граждан Украины. Они пользуются всеми привилегиями, как и поляки, то есть системой здравоохранения, возможностью легальной работы, использования нашей системы образования - все бесплатно", - указал Дуда.

"Мы оцениваем, что на постоянной основе в Польше находятся более 2 млн граждан Украины. При этом движение через границу идет. Как мне доложили, 32 тыс. человек вчера пересекли границу в направлении Польши, 23 тыс. выехали в другую сторону", - указал польский лидер, подчеркнув, что до недавнего времени это число было приблизительно равным - сколько приезжало, столько и уезжало.

Утром 6 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение затворов, начался неконтролируемый сброс воды. Для жителей близлежащих населенных пунктов была объявлена эвакуация. По последним данным, восемь человек погибли (двое из них - в результате обстрела пункта эвакуации). С начала спасательной операции эвакуированы порядка 7 тыс. человек, в том числе свыше 300 несовершеннолетних и более 100 маломобильных граждан.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.